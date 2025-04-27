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Derbiyi yönetmişti! UEFA'dan Slavko Vincic'e kritik maçta görev

Derbiyi yönetmişti! UEFA'dan Slavko Vincic'e kritik maçta görev

13:3327/04/2025, Pazar
G: 27/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'de bu sezon oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek Sloven hakem Slavko Vincic, UEFA tarafından kritik maça atandı.

Hakem tartışmalarının sıkça yaşandığı Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetmişti.

RAMS Park'ta yoğun güvenlik önemleri altında oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ermişti.

UEFA, bu mücadelenin hakemini kritik bir karşılaşmaya atadı.

Buna göre Slavko Vincic, Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Arsenal-PSG maçını yönetecek.

Arsenal'in PSG'yi konuk edeceği Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı 29 Nisan Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak.


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