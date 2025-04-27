Derbiyi yönetmişti! UEFA'dan Slavko Vincic'e kritik maçta görev

Süper Lig'de bu sezon oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek Sloven hakem Slavko Vincic, UEFA tarafından kritik maça atandı.

1 /5 Hakem tartışmalarının sıkça yaşandığı Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetmişti.

2 /5 RAMS Park'ta yoğun güvenlik önemleri altında oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona ermişti.

3 /5 UEFA, bu mücadelenin hakemini kritik bir karşılaşmaya atadı.

4 /5 Buna göre Slavko Vincic, Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Arsenal-PSG maçını yönetecek.