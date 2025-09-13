Domenico Tedesco oynatacağı sistemi açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. "Benden asla 'Yeni geldim, zamana ihtiyacım var' gibi bahaneler duymayacaksınız" diyen İtalyan çalıştırıcı, oynayacağı sistemi de açıkladı.
İmza töreninde Başkan Ali Koç ile Sportif Direktör Devin Özek de hazır bulundu. Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Basın toplantısına Türkçe konuşarak başlayan Tedesco, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi ve şöyle devam etti:
"Burada olmak benim ve ekibim adına gurur. Bu kadar büyük desteği başkan ve yönetimden görmek harika. Teşekkür ederim."
"Ocak ayından itibaren evde oturup fırsatları beklemek benim için çok iyi değildi. Ailemle olmak güzeldi ama enerjim çok, evde oturmaktan daha fazlasını yapmalıydım. Kulübün kendisi ve gücü, taraftarın büyüklüğü nedeniyle buraya geldim. Taraftarın yanı sıra takımın kalitesi çok yüksek."
"Oyunculara, teknik direktöre, yönetime, başkana ve çalışanlara ihtiyacımız var. Tek başımıza başaramayız. Tekrar iyi zamana ulaşmak için birlikte olmalısınız. Bir an önce çalışmak için sabırsızlanıyorum."
"Benden asla 'Yeni geldim, zamana ihtiyacım var' gibi cümleler duymayacaksınız. Çünkü bu benim yöntemim değil. Fenerbahçe'nin geçmiş maçlarını izledim. Kulübü ve ligi biliyorum. Ekibimde Gökhan Gönül'ün olması iyi. Sadece o değil, başkaları da var."
"Tesiste her şey iyi. Yapmamız gereken çok iş var, gece çok zaman var. Şimdi tesislerde kalıyorum ama buradan ne zaman çıkacağımıza bakacağız. Şimdi işleri yoluna koyalım."
"Stuttgart altyapısında 10 yıl çalıştım. Orada 4'lü savunma ile oynattım. Benim ana sistemim bu. Aue dönemimde, takım 3'lü oynamak için kurulmuştu. Schalke'de de 3'lü oynayabileceğim bir takım vardı. Takımdaki ofansif kalite ve gücüne bakıyorum, bu takım 4'lü oynamak için kurulmuş."
"Christoph Daum çok büyük bir efsane. Onunla kıyaslanmak bile büyük onur. Sözler vermek yerine iş yapmayı tercih ederim. Fenerbahçe ile oynayacağımız ilk maç için sabırsızlanıyorum."
"Felsefemiz hücum yapmak olacak. Oyunu domine edeceğiz, sadece topa sahip olmak değil goller atıp tehlikeli pozisyonlar üretmemiz gerekiyor. Topa sahip olacağız ve çok atak yapacağız, şiddetli pres yapacağız, topu hızlı geri kazanacağız."
Takımda eksikler ne, neler tespit ettiniz?
"Zor bir soru, cevabım bir önceki teknik direktör ve ekibine mesaj gibi olur. Benim tarzım bu değil ve bunu yapmak adil olmaz. Özgüven kazanmalıyız, bunun için de maçları kazanmalıyız."
"Asla bahaneler sunmam. Hakem kararları için konuşmaya da alışkın biri değilim. Onların yaptığı iş de kolay değil. Rakiplerin de kapalı oynaması ve vakit geçirmesi yasak değil. Bunun doğru ve yanlış olduğunu tartışamaya, şikayet etmeye gerek yok. Rusya'da da benzer şeyler söylendi ama takıma bunlara odaklanmamalarını söyledim. Bizim üzerinde etkimizin olmadığı şeylerle vakit kaybedemeyiz."