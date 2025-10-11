Yeni Şafak
Ederson'un dönüşü uzadı! İşte formasına kavuşacağı maç

Ederson'un dönüşü uzadı! İşte formasına kavuşacağı maç

12:2011/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
Fenerbahçe'de kaleci Ederson'un sakatlığı moralleri bozmuştu. Brezilyalı eldivenin sahalara dönüş maçı belli oldu. İşte detaylar...

Milli aranın ardından yoğun maç trafiğine girecek olan Fenerbahçe'de kaleci Ederson'un son durumu merak ediliyor.

Samsunspor maçı öncesinde sakatlanan ve MR'ı çekilen kaleci Ederson'un 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Brezilyalı eldivenin, milli ara sonrasındaki Fatih Karagümrük maçında değil, 23 Ekim'deki Stuttgart mücadelesinde formasına kavuşacağı öğrenildi.

Sambacının Avrupa maçına kadar tamamen hazır olması bekleniyor. Ederson'un yerine ise sakatlığını atlatan İrfan forma giyecek.

#Fenerbahçe
#Ederson
#Stuttgart
