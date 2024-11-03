Ertuğrul Doğan'dan VAR'a sert tepki: Demediğini bırakmadı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçının ardından hakem Oğuzhan Çakır ile VAR'da görev yapan Atilla Karaoğlan'ın kararlarına sert tepki gösterdi. İşte Ertuğrul Doğan'ın maç sonu açıklamaları...
“İlk golle alakalı, bu saatten sonra bana kimse bir şey anlatamaz.”
"Kural artık belli, herkes neyin ne olduğunu biliyor. Buraya biri tarafından kurularak, planlanarak gönderilmiş."
"Saha dışındaki şerefsizlere mağlup olduk"
"Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynanan bir oyun var. Ahlaksızca oynanan bir oyun var. Arkasında neyin olduğunu biliyoruz. 2 operasyon var."
"Ben her şeyden önce burada en çok taraftarımıza üzüldüm. Herkes buraya çoluğu çocuğuyla galibiyeti görmek için gelmiş ama buraya planlı gönderilen bir şerefsize yenilmiş."