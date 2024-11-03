Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ertuğrul Doğan'dan VAR'a sert tepki: Demediğini bırakmadı

Ertuğrul Doğan'dan VAR'a sert tepki: Demediğini bırakmadı

22:023/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçının ardından hakem Oğuzhan Çakır ile VAR'da görev yapan Atilla Karaoğlan'ın kararlarına sert tepki gösterdi. İşte Ertuğrul Doğan'ın maç sonu açıklamaları...

“İlk golle alakalı, bu saatten sonra bana kimse bir şey anlatamaz.”

"Kural artık belli, herkes neyin ne olduğunu biliyor. Buraya biri tarafından kurularak, planlanarak gönderilmiş."

"Saha dışındaki şerefsizlere mağlup olduk"

"Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynanan bir oyun var. Ahlaksızca oynanan bir oyun var. Arkasında neyin olduğunu biliyoruz. 2 operasyon var."

"Ben her şeyden önce burada en çok taraftarımıza üzüldüm. Herkes buraya çoluğu çocuğuyla galibiyeti görmek için gelmiş ama buraya planlı gönderilen bir şerefsize yenilmiş."

#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Fenerbahçe
#Atilla Karaoğlan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
D harfi ile eşya var mı? D harfi ile başlayan eşyalar