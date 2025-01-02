Fenerbahçe Avusturyalı stoper ile el sıkıştı: Milli maçta beğeni toplamıştı

Stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, mutlu sona yakın. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibinde forma giyen başarılı stoper oyuncusuyla el sıkıştı. Transferden sorumlu yetkililer, görüşmeleri olumlu sonuçlandırmak için tüm şartları zorluyor.

1 /8 Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi.

2 /8 Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda stoper mevkisine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, mutlu sona yakın.

3 /8 Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen Kevin Danso'yu kadrosuna katmak üzere.

4 /8 Sarı-lacivertliler, Avusturyalı oyuncu ile el sıkıştı. Transferden sorumlu yetkililer, Lens kulübüyle yapılan görüşmelerde bütün şartları zorluyor.

5 /8 Fenerbahçe yönetimi ilk etapta Danso'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fransız kulübü ise bonservis ücretiyle göndermek istiyor.

6 /8 Avusturyalı stoper oyuncusu, bu sezon toplamda 12 maçta forma giydi. 26 yaşındaki Danso'nun sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.



7 /8 Danso, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye ile oynanan karşılaşmada forma giymişti. Savunmada başarılı performansıyla öne çıkan Danso, Avusturya Milli Takımı adına maçın en iyileri arasında gösterilmişti.