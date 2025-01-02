Fenerbahçe Avusturyalı stoper ile el sıkıştı: Milli maçta beğeni toplamıştı

Stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, mutlu sona yakın. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibinde forma giyen başarılı stoper oyuncusuyla el sıkıştı. Transferden sorumlu yetkililer, görüşmeleri olumlu sonuçlandırmak için tüm şartları zorluyor.
Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda stoper mevkisine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, mutlu sona yakın.
Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen Kevin Danso'yu kadrosuna katmak üzere.
Sarı-lacivertliler, Avusturyalı oyuncu ile el sıkıştı. Transferden sorumlu yetkililer, Lens kulübüyle yapılan görüşmelerde bütün şartları zorluyor.
Fenerbahçe yönetimi ilk etapta Danso'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fransız kulübü ise bonservis ücretiyle göndermek istiyor.
Avusturyalı stoper oyuncusu, bu sezon toplamda 12 maçta forma giydi. 26 yaşındaki Danso'nun sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.
Danso, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye ile oynanan karşılaşmada forma giymişti. Savunmada başarılı performansıyla öne çıkan Danso, Avusturya Milli Takımı adına maçın en iyileri arasında gösterilmişti.