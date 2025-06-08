Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın kulübünü ikna etti: Şimdi sıra oyuncuda

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, eylül ayı olarak belirlenen kongre öncesinde dünyaca ünlü isimlere yoğunlaştı. Sarı lacivertli takımın, yıldız oyuncunun kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi.
Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Yönetim transfer çalışmalarını sürdürürken, muhalif kesim ise imza kampanyasına devam ediyor.
Başkan Ali Koç, dünyaca ünlü yıldızları transfer ederek, eylül ayı olarak belirlediği kongreye güçlü bir şekilde gelmek istiyor.
Bu kapsamda çalışmalar yapan yönetim, yıldız oyuncularla masaya oturmayı tercih ediyor.
Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan Fransız ekibi Paris Saint Germain'in Kongo asıllı Fransız oyuncusu Kole Mouani için kulübüyle anlaştığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, PSG'li yetkililerle masaya oturarak her konuda el sıkıştıkları kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak.
Hem santrfor hem de kanatlarda oynayabilen yıldız oyuncuyu ikna için temaslar sürüyor.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuya yıllık 8 milyon euro önerdiği öğrenildi.
Muani’nin şu anda Türkiye’ye transfer olmaya sıcak bakmadığı için diğer teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.
Kolo Muani geride bıraktığımız sezonun devre arasında Juventus’a kiralanmıştı.
26 yaşındaki oyucu burada 19 maçta 8 gol ve 2 asistle oynadı.
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 30 milyon Euro.
PSG 2023 yılında Frankfurt’tan 95 milyon Euro bedelle Kolo Muani’yi kadrosuna katmıştı