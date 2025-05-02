Fenerbahçe kolunda aslan dövmesi olan yıldızı transfer ediyor

Fenerbahçe’de yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Gelecek sezon için golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin hedefinde bir dünya yıldızı var. İşte detaylar.
Yeni sezon için transfer hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, ilk olarak forvet bölgesi için harekete geçecek.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre sarı-lacivertli ekip, Dusan Vlahovic ve Darwin Nunez'i transfer listesinin başına yazdı.
Bu sezon 38 resmi maçta 14 gol kaydeden Vlahovic'in Avrupa'dan da önemli talipleri bulunuyor.
Darwin Nunez ise bu sezon 43 resmi maçta 7 gol ve 7 asist yaptı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 50 milyon euro.