Fenerbahçe'de bir garip ayrılık

Fenerbahçe forması giyen Ertuğrul Çetin, Esenler Erokspor'la idmana çıktı. Transfere dair her iki kulüpten de açıklama gelmemesi dikkati çekti.

1 /5 8 Temmuz’da teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayacak Fenerbahçe'de sessiz sedasız bir ayrılık yaşandı.

2 /5 Sarı-lacivertli takımın genç kalecisi Ertuğrul Çetin, 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a transfer oldu.

3 /5 Fenerbahçe ve Esenler Erokspor'dan Ertuğrul Çetin'in transferine ilişkin bir açıklama gelmemesi dikkati çekti.



4 /5 Erokspor idmanından fotoğraflar paylaşan Ertuğrul Çetin, böylelikle transferini kendisi duyurmuş oldu.