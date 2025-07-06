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Fenerbahçe'de bir garip ayrılık

Fenerbahçe'de bir garip ayrılık

Selman Ağrıkan
12:206/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe forması giyen Ertuğrul Çetin, Esenler Erokspor'la idmana çıktı. Transfere dair her iki kulüpten de açıklama gelmemesi dikkati çekti.

8 Temmuz’da teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayacak Fenerbahçe'de sessiz sedasız bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertli takımın genç kalecisi Ertuğrul Çetin, 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a transfer oldu.

Fenerbahçe ve Esenler Erokspor'dan Ertuğrul Çetin'in transferine ilişkin bir açıklama gelmemesi dikkati çekti.


Erokspor idmanından fotoğraflar paylaşan Ertuğrul Çetin, böylelikle transferini kendisi duyurmuş oldu.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Ertuğrul Çetin, geçen sezon Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Hatayspor maçında yediği hatalı golle gündem olmuştu.


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