Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin golü öncesinde faul var mı?

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı Süper Lig müsabakasında sarı lacivertlilerin ikinci golü öncesinde faul itirazları yapıldı. Alanyasporluların büyük tepki gösterdiği pozisyonda VAR'dan uyarı gelmedi ve Cihan Aydın gol kararı verdi.
Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ev sahibi ekibin attığı ikinci gol öncesindeki pozisyon tartışma çıkardı. Alanyasporlu futbolcular bu pozisyonda uzun süre hakeme 'faul var' itirazında bulundu.
Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira, yaşanan bu pozisyon sonrasında uzun süre itirazlarda bulundu. Ancak VAR'dan bir uyarı gelmedi ve gol kararı değişmedi.
En Nesyri'nin attığı gol sonrasında sosyal medyada Trabzonspor maçındaki pozisyon gündeme taşındı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında konuk ekibin iptal edilen golü öncesinde VAR müdahalesi gelmiş ve faul tespit edilmişti.
Hatırlanacağı üzere Onuachu'nun golü öncesinde Nijeryalı futbolcunun Skriniar'a faul yaptığı belirtilmiş ve iptal kararı çıkmıştı.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında attığı ikinci gol öncesinde En Nesyri ile Aliti arasında yaşanan pozisyon.
Aliti bu hava topu mücadelesinde yerde kaldı ve En Nesyri boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.
Bu pozisyonda Alanyasporlu futbolcular faul itirazında bulundu. VAR'la iletişim kuran Cihan Aydın, gol kararını onayladı.
1 hafta içerisinde yaşanan iki pozisyonda iki farklı kararın verilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medyada futbolseverler hakemlerin ve kararlarının standardının olmayışından şikayet etti.