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Fenerbahçe'den ilginç istatistik! Kazandığı maçlarda...

Fenerbahçe'den ilginç istatistik! Kazandığı maçlarda...

15:0228/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
DHA
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Bodrum FK'yı 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligdeki 6. galibiyetini alırken ortaya ilginç bir istatistik çıktı.

Fenerbahçe, Süper Lig’de sezonun geride kalan bölümünde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip, 3 puanı hanesine yazdırdığı 6 maçta da kalesinde gol görmedi.

Fenerbahçe gol yediği maçlarda ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, 9 maçta rakip ağlara 20 gol gönderirken; kalesinde 7 gol gördü

#Fenerbahçe
#Bodrum FK
#Süper Lig

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