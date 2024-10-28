Fenerbahçe'den ilginç istatistik! Kazandığı maçlarda...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Bodrum FK'yı 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligdeki 6. galibiyetini alırken ortaya ilginç bir istatistik çıktı.
Fenerbahçe, Süper Lig’de sezonun geride kalan bölümünde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip, 3 puanı hanesine yazdırdığı 6 maçta da kalesinde gol görmedi.
Fenerbahçe gol yediği maçlarda ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Öte yandan sarı-lacivertliler, 9 maçta rakip ağlara 20 gol gönderirken; kalesinde 7 gol gördü