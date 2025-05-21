Fenerbahçe'nin açıklamaya korktuğu futbolcu ortaya çıktı: Golcü transferi şaşırttı

Sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımın, bir golcü transferi yaptığı fakat taraftarların tepkisinden korktuğu için transferi açıklayamadığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sezona büyük umutlarla başlayan sarı lacivertliler, bir sezonu daha kupasız kapattı.
Başarısızlıkların ardından sarı lacivertli camia, yönetimi hem istifaya davet etti hem de bir an önce olağanüstü kongre yapılması için imza kampanyaları başlattı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise kongre için eylül ayına karar verdiklerini açıkladı ve Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmalarına başladı.
Hazırlık kampı için Mourinho, kendi ülkesini tercih ederken, transfer konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin bir golcü transferi yaptığı fakat taraftarların tepkisinden korktuğu için transferi açıklayamadığı iddia edildi.
SkySpor Youtube kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci Emre Bol, şu ifadeleri kullandı:
"Canım sıkılıyor. Böyle şeyleri söylemek istemiyorum ama Şanlıurfaspor'dan bir tane siyahi oyuncu var ya onu transfer etmişler."
"Şimdi açıklayamıyorlar korkudan. Açıklayamazlar da. Acayip bir çocuk ama oralarda iş yapar yani. Adını şimdi tam hatırlayamadım."
"Şimdi sen Şanlıurfa'dan transfer yapıyorsun; adam, Osimhen'i alabilir miyim diye uğraşıyor."
"Ben nasıl çıldırmayayım. Çocuk tutabilir, o başka bir mesele. Psikolojik olarak taraftar şu anda ona hazır değil."
"Şimdi açıklamazlar. Birkaç tane indirdikten sonra en son dalgada paketin içine koyarlar ama Şanlıurfa'dan golcü almak var, Napoli'den golcü almak var."