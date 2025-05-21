Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin açıklamaya korktuğu futbolcu ortaya çıktı: Golcü transferi şaşırttı

Fenerbahçe'nin açıklamaya korktuğu futbolcu ortaya çıktı: Golcü transferi şaşırttı

16:2421/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Sezonu Galatasaray'ın arkasında ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımın, bir golcü transferi yaptığı fakat taraftarların tepkisinden korktuğu için transferi açıklayamadığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sezona büyük umutlarla başlayan sarı lacivertliler, bir sezonu daha kupasız kapattı.

Başarısızlıkların ardından sarı lacivertli camia, yönetimi hem istifaya davet etti hem de bir an önce olağanüstü kongre yapılması için imza kampanyaları başlattı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise kongre için eylül ayına karar verdiklerini açıkladı ve Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmalarına başladı.

Hazırlık kampı için Mourinho, kendi ülkesini tercih ederken, transfer konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin bir golcü transferi yaptığı fakat taraftarların tepkisinden korktuğu için transferi açıklayamadığı iddia edildi.

SkySpor Youtube kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci Emre Bol, şu ifadeleri kullandı:

"Canım sıkılıyor. Böyle şeyleri söylemek istemiyorum ama Şanlıurfaspor'dan bir tane siyahi oyuncu var ya onu transfer etmişler."

"Şimdi açıklayamıyorlar korkudan. Açıklayamazlar da. Acayip bir çocuk ama oralarda iş yapar yani. Adını şimdi tam hatırlayamadım."

"Şimdi sen Şanlıurfa'dan transfer yapıyorsun; adam, Osimhen'i alabilir miyim diye uğraşıyor."

"Ben nasıl çıldırmayayım. Çocuk tutabilir, o başka bir mesele. Psikolojik olarak taraftar şu anda ona hazır değil."

"Şimdi açıklamazlar. Birkaç tane indirdikten sonra en son dalgada paketin içine koyarlar ama Şanlıurfa'dan golcü almak var, Napoli'den golcü almak var."

#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Osimhen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
iOS 19 güncellemesini alacak ve almayacak iPhone modelleri belli oldu: O telefonların fişi çekiliyor