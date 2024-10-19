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Flaş Kerem Aktürkoğlu itirafı: Çok pahalı geldi

Flaş Kerem Aktürkoğlu itirafı: Çok pahalı geldi

16:2419/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
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Sezon başında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir transfer itirafı geldi. İspanyol ekibinin futbol direktörü, milli futbolcuyu istediklerini ancak pahalı geldiğini söyledi. İşte detaylar...

Celta Vigo Futbol Direktörü Marco Garces, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gündem olacak bir açıklama yaptı.

S Sport'a konuşan Garces, yıldız ismi transfer etmek istediklerini ancak pahalı geldiğini söyledi.

Garces'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Aktürkoğlu gerçekten iyiymiş diye düşünmüştüm. Sonra onu Transfer etmeyi denedik, çok pahalı geldi ancak gözüm hep onun üzerinde."

"Şimdi Portekiz'de ve onu izlemeye devam edeceğim."

Galatasaray'ın birçok maçını izlediğini aktaran Marco Garces, o dönem Milot Rashica'yı takip ettiklerini de söyledi.

#Kerem Aktürkoğlu
#Benfica
#Celta Vigo

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