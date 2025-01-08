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Galatasaray Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe için anlaştığı oyuncuyu transfer ediyor: Kadrosuna katacak

Galatasaray Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe için anlaştığı oyuncuyu transfer ediyor: Kadrosuna katacak

Haber Merkezi
21:158/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, dünyaca ünlü bir oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Daha önce Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı iken anlaştığı oyuncu ile Galatasaray görüşmelerini hızlandırdı.

Galatasaray, devre arası transfer dönemi için kollarını sıvamış durumda.

Sarı kırmızılı kulüp, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın transfer döneminde dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katacağı iddia edildi.

Hatta bu oyuncuyla daha önce Aziz Yıldırım'ın da görüşme yaptığı biliniyor.

Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayıyken o dönemde birçok oyuncuyla masaya oturmuştu.

Hatta Aziz Yıldırım'ın, Lukaku ve İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladığı, seçilmesi taktirde bu oyuncuların sarı lacivertli formayı giyeceği iddia edilmişti.

Galatasaray, Manchester City'den ayrılması gündemde olan İlkay Gündoğan ile görüşüyor.

Sarı kırmızılı kulübün, oyuncuyu ikna ettiği, İngiliz kulübüyle de son görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

#Galatasaray
#Aziz Yıldırım
#Fenerbahçe

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