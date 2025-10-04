Yeni Şafak
Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken görüntü: Kulüp toplattı

Selman Ağrıkan
20:034/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinde rakiplerine tribünden gönderme yapmak istedi. Ancak sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri buna izin vermedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren maçta sarı-kırmızılı taraftarlar RAMS Park'ta tribünleri doldurdu.

Mücadele öncesi sarı-kırmızılı tribünlerde dikkati çeken bir görüntü sosyal medyaya düştü.

O görüntüde, sarı-kırmızılı taraftarların stadyuma soktuğu '8' şeklindeki balonların toplatıldığı görüldü.

Galatasaray Kulübü, taraftarının Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maça gönderme yapmasına engel oldu.

Galatasaray, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Beşiktaş
