Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken görüntü: Kulüp toplattı

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinde rakiplerine tribünden gönderme yapmak istedi. Ancak sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri buna izin vermedi.

1 /5 Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren maçta sarı-kırmızılı taraftarlar RAMS Park'ta tribünleri doldurdu.

2 /5 Mücadele öncesi sarı-kırmızılı tribünlerde dikkati çeken bir görüntü sosyal medyaya düştü.

3 /5 O görüntüde, sarı-kırmızılı taraftarların stadyuma soktuğu '8' şeklindeki balonların toplatıldığı görüldü.

4 /5 Galatasaray Kulübü, taraftarının Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maça gönderme yapmasına engel oldu.