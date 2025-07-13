Galatasaray maçında sürpriz Fenerbahçeli

Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesinde 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçı yaptı. Mücadeleyi tribünden sürpriz bir isim takip etti.

1 /5 Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı.

2 /5 Galatasaray'a farklı galibiyeti getire golleri Berkan Kutlu, Zaniolo, Derrick Köhn, Metehan Baltacı ve Ada Yüzgeç oldu.

3 /5 Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçı tribünden sürpriz bir isim de takip etti.

4 /5 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray ile Ümraniyespor arasında yapılan hazırlık maçını tribünden izledi.