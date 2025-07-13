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Galatasaray maçında sürpriz Fenerbahçeli

Galatasaray maçında sürpriz Fenerbahçeli

Selman Ağrıkan
09:2513/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesinde 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçı yaptı. Mücadeleyi tribünden sürpriz bir isim takip etti.

Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı.

Galatasaray'a farklı galibiyeti getire golleri Berkan Kutlu, Zaniolo, Derrick Köhn, Metehan Baltacı ve Ada Yüzgeç oldu.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçı tribünden sürpriz bir isim de takip etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray ile Ümraniyespor arasında yapılan hazırlık maçını tribünden izledi.

Futbolu bıraktıktan sonra Ümraniye'de akademi kurma ve futbolcu yetiştirme çalışmaları yapan Özil, maç öncesinde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile tokalaştı.

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