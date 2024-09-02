Galatasaray Osimhen için ne kadar ödeyecek, kaç milyon euro?

UEFA'ya liste bildirmeye ve transferin bitmesine kısa süre kala Galatasaray yönetimi çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Napoli forması giyen golcü Victor Osimhen ile anlaşma sağladı. Sporseverler, Galatasaray'ın bu transfer için Napoli'ye kaç milyon euroya bonservis ücreti ödeyeceğini merak ediyor. Peki Galatasaray, Osimhen için ne kadar ödeyecek, sözleşme kaç yıllık? İşte detaylar...

1 / 10 UEFA'ya liste bildirmeye kısa bir süre kala Galatasaray transferde atağa kalktı.

2 / 10 Başkan Dursun Özbek yönetimi, transfer görüşmeleri için İtalya'ya çıkarma yaptı.

3 / 10 Galatasaray, Napoli forması giyen Nijeryalı forvet Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya yakın.

4 / 10 Sarı-kırmızılılar, Romelu Lukaku'nun transferi sonrası kadro dışı kalan Osimhen'i transfer etti.

5 / 10 Nijeryalı golcü bir yıllığına kiralandı.

6 / 10 Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Victor Osimhen, bu gece saat 00.30'da İstanbul'a gelecek.

7 / 10 GALATASARAY OSİMHEN İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK, KAÇ MİLYON EURO?

Galatasaray bu transferde oyuncunun yıllık maaşı 11 milyon euroyu ödeyecek. Napoli kulübüne herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek.

8 / 10 VİCTOR OSİMHEN KİMDİR?

2020 yılında Fransa'nın Lille kulübünden Napoli'ye 77.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

9 / 10 25 yaşındaki forvet oyuncusunun güncel piyasa değeri 100 milyon euro.