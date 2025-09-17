Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber: Frankfurt maçında oynayacak mı?

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber: Frankfurt maçında oynayacak mı?

Haber Merkezi
09:4317/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Peki Osimhen, Frankfurt maçında forma giyebilecek mi?

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi tüm gözler takımın yıldızı Victor Osimhen'de.

Nijeryalı oyuncunun, Frankfurt maçında forma giyip giyemeyeceği merak konusu.

Fanatik'te yer alan habere göre; kulüp doktorları dün Nijeryalı futbolcuyu tekrar bazı testlere tabi tuttu. Daha sonra sağlık ekibiyle teknik heyet arasında bir toplantı gerçekleşti.

Sabah antrenmanına katılmayan ve Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar yapan Osimhen’in, Frankfurt deplasmanında iğneyle oynaması yüksek riskli olarak görüldü.

Kulüpten alınan son bilgilere göre Osimhen’in ağrıları devam etse de yüksek ihtimalle Frankfurt kafilesindeki yerini alacak.

Golcü futbolcu maça kulübede başlayıp, son 20-25 dakikalık bölümde hocasından şans bekleyecek.

Bugün saat 11.30’da yapılacak olan son antrenmanda bu plana dair detayların netleşeceği tahmin ediliyor.

#galatasaray
#victor osimhen
#frankfurt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hasan Mutlu kimdir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu neden tutuklandı?