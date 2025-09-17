Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber: Frankfurt maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Peki Osimhen, Frankfurt maçında forma giyebilecek mi?
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi tüm gözler takımın yıldızı Victor Osimhen'de.
Nijeryalı oyuncunun, Frankfurt maçında forma giyip giyemeyeceği merak konusu.
Fanatik'te yer alan habere göre; kulüp doktorları dün Nijeryalı futbolcuyu tekrar bazı testlere tabi tuttu. Daha sonra sağlık ekibiyle teknik heyet arasında bir toplantı gerçekleşti.
Sabah antrenmanına katılmayan ve Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar yapan Osimhen’in, Frankfurt deplasmanında iğneyle oynaması yüksek riskli olarak görüldü.
Kulüpten alınan son bilgilere göre Osimhen’in ağrıları devam etse de yüksek ihtimalle Frankfurt kafilesindeki yerini alacak.
Golcü futbolcu maça kulübede başlayıp, son 20-25 dakikalık bölümde hocasından şans bekleyecek.
Bugün saat 11.30’da yapılacak olan son antrenmanda bu plana dair detayların netleşeceği tahmin ediliyor.