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Spor

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti: 20 milyon euroya transfer oldu

18:14 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:53 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Yeni sezona kadro planlaması doğrultusunda hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncunun transferi konusunda Serie A kulübüyle anlaşma sağladı. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

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Sarı-kırmızılılar kadroda düşünülmeyen oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

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İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre: "Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti."

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Sezon başında Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Zaniolo'nun geleceği belli oldu.

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Galatasaray'da kalmayı düşünmeyen İtalyan futbolcunun yeni takımı belli oldu.

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Sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübü Atalanta'nın 20 milyon euroluk teklifini kabul etti.

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Kiralama bedeli 5 milyon euro.

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Satın alma opsiyonu ise 15 milyon euro.

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24 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerine Serie A'da devam edecek.

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Zaniolo bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 3 kez fileleri havalandırdı.

#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Transfer
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