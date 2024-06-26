Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti: 20 milyon euroya transfer oldu

Yeni sezona kadro planlaması doğrultusunda hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncunun transferi konusunda Serie A kulübüyle anlaşma sağladı. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar kadroda düşünülmeyen oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.
İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre: "Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti."
Sezon başında Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Zaniolo'nun geleceği belli oldu.
Galatasaray'da kalmayı düşünmeyen İtalyan futbolcunun yeni takımı belli oldu.
Sarı-kırmızılılar, İtalyan kulübü Atalanta'nın 20 milyon euroluk teklifini kabul etti.
Kiralama bedeli 5 milyon euro.
Satın alma opsiyonu ise 15 milyon euro.
24 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerine Serie A'da devam edecek.
Zaniolo bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 3 kez fileleri havalandırdı.