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Galatasaray'ın eski yıldızı Aydın Yılmaz açıkladı: 'Yener İnce olmasa ayağım kesilecekti'

Galatasaray'ın eski yıldızı Aydın Yılmaz açıkladı: 'Yener İnce olmasa ayağım kesilecekti'

Haber Merkezi
10:3930/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın eski futbolcularından Aydın Yılmaz, geçmiş kariyerine yönelik açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Galatasaray'da yaşadığı bir sakatlık hakkında konuşurken, "Yener İnce olmasa ayağım kesilecekti" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı eski futbolcu Aydın Yılmaz, geçirdiği sakatlıklar sonrasında futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

Skorer'e konuşan Yılmaz, geçmiş kariyerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Aydın Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Devre arasında bir kupa maçı vardı Elazığ ile. Antalya’da bir kamp sürecimiz oldu ve kampı bitirdik, kupa maçına geçip İstanbul’a dönecektik."

"23-24 yaşlarındaydım. Çok genç bir yaş. Tam kendimi bulma noktasına gelmiştim. İnanılmaz kötü bir sahaydı. Sert bir zemindi. Orada geçirdiğim talihsiz bir şey oldu."

"Ambulansa bindiğimde artık ne yapacağım futbol hayatım bitti diye düşünüyordum. Bileğim çıktığından haberim yoktu. Ayağım uyuşmuştu zaten."


"Saha içinde yanıma geldiklerinde aslında biraz anladım ama acı hissetmiyordum. Ayağım mı kırıldı diye soruyordum arkadaşlarıma. Teselli etmek için 'yok bir şey' diyorlardı."

"Ambulansa bindiğimde kulüp doktorumuz Yener İnce 'Dur bekle hiçbir şey yapma' dedi. Ne oldu diye sorarken bileğimi oturtturdu. Belki o olmasa Allah korusun ayağım kesilme noktasına kadar gidecekti. Ona da çok teşekkür ederim. O noktadan sonra kariyerim bitti diyebilirim."

#Galatasaray
#Aydın Yılmaz
#Yener İnce

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