Galatasaray'ın eski yıldızı Aydın Yılmaz açıkladı: 'Yener İnce olmasa ayağım kesilecekti'

"Ambulansa bindiğimde kulüp doktorumuz Yener İnce 'Dur bekle hiçbir şey yapma' dedi. Ne oldu diye sorarken bileğimi oturtturdu. Belki o olmasa Allah korusun ayağım kesilme noktasına kadar gidecekti. Ona da çok teşekkür ederim. O noktadan sonra kariyerim bitti diyebilirim."