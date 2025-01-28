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Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu

Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu

14:3028/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray'da ara transfer döneminin ilk ayrılığı gerçekleşmek üzere. Sergilediği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu.

Galatasaray'da ara transfer döneminin ilk ayrılığı gerçekleşmek üzere. Sarı-kırmızılılarda sergilediği performansla gözden düşen Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu.

HAKİM ZİYECH HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Nasr SC, Galatasaray'dan ayrılacak olan Hakim Ziyech ile anlaşma sağladı.


31 yaşındaki Faslı yıldızın transferi için Galatasaray'ın onayı bekleniyor. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.


2023-24 sezonunda Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edilen yıldız ismin opsiyonu bu yaz kullanılmıştı. Bu sezon toplamda 11 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi. 


#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Transfer

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