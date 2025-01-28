Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da ara transfer döneminin ilk ayrılığı gerçekleşmek üzere. Sergilediği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu.
Galatasaray'da ara transfer döneminin ilk ayrılığı gerçekleşmek üzere. Sarı-kırmızılılarda sergilediği performansla gözden düşen Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu.
HAKİM ZİYECH HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Nasr SC, Galatasaray'dan ayrılacak olan Hakim Ziyech ile anlaşma sağladı.
31 yaşındaki Faslı yıldızın transferi için Galatasaray'ın onayı bekleniyor. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
2023-24 sezonunda Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edilen yıldız ismin opsiyonu bu yaz kullanılmıştı. Bu sezon toplamda 11 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.