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Icardi'den Galatasaray yönetimini duygulandıran teklif

Icardi'den Galatasaray yönetimini duygulandıran teklif

09:306/12/2024, الجمعة
G: 6/12/2024, الجمعة
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Galatasaray'da sakatlığı sonrası ameliyat edilen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den, sarı-kırmızılı yönetimi duygulandıran bir teklif geldiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Geçirdiği ağır sakatlık sonrası geçtiğimiz gün Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi'nin sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaray yönetiminin, Arjantinli yıldızın sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurulacağı iddia edilmiş ancak Başkan Dursun Özbek çıkan haberleri yalanlamıştı.

Başkan Özbek, "Icardi, bütün Galatasaraylıların ve futbol kamuoyunun sevdiği bir figür. Herkes tarafından sevilen iki elin parmağını geçmeyecek insan vardır. Galatasaray, öyle vefasız ki Icardi'nin sözleşmesini donduracak... Öyle bir şey yok" ifadesini kullanmıştı.

Takvim'de yer alan habere göre sözleşme dondurma teklifinin bizzat Icardi tarafından yönetime sunulduğu ortaya çıktı.

Yıldız futbolcu, "Eğer ocak ayında transfer yapacaksanız sözleşmemi dondurabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Ancak Başkan Dursun Özbek'in bu öneriyi, "Senin sezon bitmeden sahalara döneceğine inanıyorum" diyerek geri çevirdiği belirtildi.

Kulüp doktoru Yener İnce, Icardi için haziran ayını işaret etmişti fakat Arjantinli yıldız mayıs ayı başında sahalara dönmeyi hedefliyor.

#Mauro Icardi
#Galatasaray
#Dursun Özbek

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