Icardi'den Galatasaray yönetimini duygulandıran teklif

Başkan Özbek, "Icardi, bütün Galatasaraylıların ve futbol kamuoyunun sevdiği bir figür. Herkes tarafından sevilen iki elin parmağını geçmeyecek insan vardır. Galatasaray, öyle vefasız ki Icardi'nin sözleşmesini donduracak... Öyle bir şey yok" ifadesini kullanmıştı.