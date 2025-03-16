Jose Mourinho şampiyonluk şanslarını açıkladı

'Böyle bir durum olursa beklemeden giderim'

"Ben buradayım çünkü kazanamadık. Kazanmış olsaydık, ben burada olmazdım. Şimdi size bunu söylüyorum bir sonraki sefer kazansak da kaybetsek de 1 saatten fazla beklemem durumunda gideceğim. Bunun bilinmesini istiyorum. Çünkü 1 saatten fazla beklediğim zaman bunu saygısızlık olarak görüyorum. Böyle bir durum olursa beklemeden giderim. Çünkü bu çok fazla. Siz gazetecilerin suçu değil. Sözüm size değil."