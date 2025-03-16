Jose Mourinho şampiyonluk şanslarını açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçında yaşanan puan kaybının ardından konuştu. Oyuncularının son dakikaya kadar mücadele ettiğini vurgulayan Mourinho, şampiyonluk yarışı hakkında düşüncülerini paylaştı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 28. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında kritik kayıp yaşadı.
Karşılaşma sonrası teknik direktör Jose Mourinho, mücadeleyi değerlendirirken kalan haftalar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'Kaybetmemiz imkansızdı'
"Bugün gol atamadık. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Rakibin kaleye gelen 1 şutu yok. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. 2. yarı başında enerji düşüşünü hissettik."
'Hiç fark etmezdi'
"Duygusal anlamda bazı oyuncularda 2 gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Terlerinin son dakikasına kadar mücadele ettiler. İnanılmaz pozisyonlar ürettik. Kaçırmak daha zordu. Maçı kaybetmemiz imkansızdı. Kalede ha ben vardım ha Livakovic. Hiç fark etmezdi."
'Böyle bir durum olursa beklemeden giderim'
"Ben buradayım çünkü kazanamadık. Kazanmış olsaydık, ben burada olmazdım. Şimdi size bunu söylüyorum bir sonraki sefer kazansak da kaybetsek de 1 saatten fazla beklemem durumunda gideceğim. Bunun bilinmesini istiyorum. Çünkü 1 saatten fazla beklediğim zaman bunu saygısızlık olarak görüyorum. Böyle bir durum olursa beklemeden giderim. Çünkü bu çok fazla. Siz gazetecilerin suçu değil. Sözüm size değil."
'Daha az motivasyonla onlara karşı oynuyorlar'
"Şampiyonluk şansıyla ilgili yüzde veremem. Bilmiyorum. Muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi. Bunu özellikle sebebi şu; bazı takımlar bize karşı oynadıklarından daha az motivasyonla onlara karşı oynuyorlar. Bugün mesela ligde 3. sırada takıma karşı olan takıma karşı oynadık ama düşmemeye oynayan bir takıma karşı oynuyorduk sanki. Zor olacak ama matematiksel olarak hala mümkün. 1 maçımız eksik, kazanırsak puan farkını düşürürüz. Matematiksel olarak mümkün olduğu sürece biz mümkün olduğunu düşünürüz."
'İstediği fotoğrafı paylaşsın'
"Allan Saint-Maximin son 3 ayda hiçbir dönemde 4 gün üst üste antrenman yapmadı. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın. İstiyorsa karın kası yapsın. Ancak maalesef kendisi antrenman yapmıyor."