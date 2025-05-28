Jose Mourinho'dan Inter itirafı: ‘Bunu istemedim’

Öte yandan PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'ye de övgüde bulunan Mourinho, "Takımı tamamen dönüştürdü. En önemli oyuncularını kaybettiler ama muazzam bir şekilde yeniden inşa ettiler. Luis Enrique kazanırsa onun adına da mutlu olurum" ifadelerini kullandı.



