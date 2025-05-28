Jose Mourinho'dan Inter itirafı: ‘Bunu istemedim’

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho İtalya basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adamın Inter itirafı gündem oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski takımı Inter'in aynı sezonda üç büyük kupayı kazanarak kendi başarısını egale etmesinden endişe duyduğunu itiraf etti.
Konferans Ligi finali öncesinde Sky Sports'a konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski takımı Chelsea'nin Real Betis ile oynayacağı final maçını Bratislava'da tribünden izleyeceğini belirtirken, yaklaşan PSG-Inter Şampiyonlar Ligi finali hakkında da dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Mourinho, Inter'in bu sezon Şampiyonlar Ligi, Serie A ve Coppa Italia'yı kazanarak üçleme yapma ihtimali karşısında karmaşık duygular yaşadığını söyledi.
Açıklamasında, "Biraz kötü olacağım ama dürüst olacağım: Inter'in üçleme yapmasından gerçekten korktum ve bunu istemedim. Üçleme bana ait" diyen Portekizli teknik adam, Inter'in lig ve kupa şansını kaybetmesiyle rahatladığını dile getirdi.
Ancak şu anda Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in kupayı kazanmasını isteyebileceğini de ekleyen Mourinho, "Yine de şimdi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalarını isterim" dedi.
Öte yandan PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'ye de övgüde bulunan Mourinho, "Takımı tamamen dönüştürdü. En önemli oyuncularını kaybettiler ama muazzam bir şekilde yeniden inşa ettiler. Luis Enrique kazanırsa onun adına da mutlu olurum" ifadelerini kullandı.