UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Juventus evinde İngiliz devi Manchester City’i konuk etti. Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın 1 asist kaydettiği maçta ev sahibi Juventus maçtan 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Juventus - Manchester City maç özeti haberimizde.
Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Juventus ve Manchester City karşı karşıya geldi.
Juventus Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi 2-0 kazandı.
Milli yıldız Kenan ilk golün asistini yaptı.
Goller dakika 53’ Dusan Vlahovic ve 75’ Weston McKennie’den geldi.
Juventus bu kritik galibiyetle puanını 11’e çıkararak 14. sırada yer aldı.
Manchester City ise 8 puanla 22. sıraya geriledi.
JUVENTUS - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ
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