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Spor

Lille'in gol sevinci Fenerbahçeli taraftarları çılgına çevirdi

23:31 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 23:36 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kaldı. Devler Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de taraftarlar Lille'in attığı ikinci gol sonrasında Fransız ekibinin oyuncularına tepki gösterdi.

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Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kaldı. Devler Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de taraftarlar Lille'in attığı ikinci gol sonrasında Fransız ekibinin oyuncularına tepki gösterdi.

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Jonathan David attığı golden sonra köşe bayrağının bulunduğu yere giderek Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ile özdeşleşen gol sevincini gerçekleştirdi.

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Lille bu sevinç anlarını, sosyal medya hesaplarından tur mesajı olarak paylaştı.

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Lille'in futbolcuları, tur sevinçlerini orta sahada da gerçekleştirdi. Bu anlarda Fenerbahçeli taraftarlar Fransız ekibinin oyuncularını ıslıkladı.

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Lille Kulübü, sosyal medya hesabından maç önü paylaşımında da Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını kullanmıştı.

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Lilleli futbolcuların Kadıköy'de yaşadıkları tur sevinci.

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Lilleli futbolcuların Kadıköy'de yaşadıkları tur sevinci.

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Lille, Slavia Prag/U.S Gilloise eşleşmesinin tur atlayanı ile Play-Off maçı oynayacak.

#Fenerbahçe
#Lille
#Şampiyonlar Ligi
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