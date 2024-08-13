Lille'in gol sevinci Fenerbahçeli taraftarları çılgına çevirdi

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kaldı. Devler Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de taraftarlar Lille'in attığı ikinci gol sonrasında Fransız ekibinin oyuncularına tepki gösterdi.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kaldı. Devler Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de taraftarlar Lille'in attığı ikinci gol sonrasında Fransız ekibinin oyuncularına tepki gösterdi.
Jonathan David attığı golden sonra köşe bayrağının bulunduğu yere giderek Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ile özdeşleşen gol sevincini gerçekleştirdi.
Lille bu sevinç anlarını, sosyal medya hesaplarından tur mesajı olarak paylaştı.
Lille'in futbolcuları, tur sevinçlerini orta sahada da gerçekleştirdi. Bu anlarda Fenerbahçeli taraftarlar Fransız ekibinin oyuncularını ıslıkladı.
Lille Kulübü, sosyal medya hesabından maç önü paylaşımında da Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını kullanmıştı.
Lilleli futbolcuların Kadıköy'de yaşadıkları tur sevinci.
Lilleli futbolcuların Kadıköy'de yaşadıkları tur sevinci.
Lille, Slavia Prag/U.S Gilloise eşleşmesinin tur atlayanı ile Play-Off maçı oynayacak.