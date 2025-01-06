Lucas Torreira'dan Acun Ilıcalı'nın sözlerine yanıt

Galatasaraylı oyuncu Lucas Torreira, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkında yapmış olduğu açıklamalara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Mücadele sonrasında Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira hakkında da konuşan Ilıcalı, şu cümleleri kullandı:
"Açıkça ittirilen bir rakip var. Biz de mücadele içindeyiz."
"Adaletsizlik olur da bu kadar olur mu? İyi bir aktör de Torreira."
"Pozisyonu seyredin, eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi."
Galatasaraylı oyuncu Lucas Torreira, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkında yapmış olduğu açıklamalara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.
Torreira, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından sonra sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1'lik skorla yendikleri maçtan görüntüler paylaştı.
Bu paylaşımlarla Ilıcalı'ya yanıt veren Torreira'nın kullandığı emojiler de dikkatlerden kaçmadı.