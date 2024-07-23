Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano'yu 4-3 mağlup ederek tur kapısını araladı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1' (P), 46', 67. dakikada Edin Dzeko (3) ve 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Lugano'nun gollerini 4. dakikada El Wafi, 64. dakikada Bislimi ve 90+4. dakikada Valenzuela attı. Mourinho yönetiminde Fenerbahçe ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı. Lugano - Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 8 Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi.

2 / 8 Sarı-lacivertliler sahadan 4-3 galip ayrılarak tur kapısını araladı.

3 / 8 Galibiyeti getiren golleri 45+1' (P), 46', 67. dakikada Edin Dzeko (3) ve 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

4 / 8 Lugano'nun gollerini 4. dakikada El Wafi, 64. dakikada Bislimi ve 90+4. dakikada Valenzuela attı.

5 / 8 Bu sonucun ardından Jose Mourinho, Fenerbahçe başında çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrılmış oldu.

6 / 8 Rövanş karşılaşması 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.