Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano'yu 4-3 mağlup ederek tur kapısını araladı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1' (P), 46', 67. dakikada Edin Dzeko (3) ve 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Lugano'nun gollerini 4. dakikada El Wafi, 64. dakikada Bislimi ve 90+4. dakikada Valenzuela attı. Mourinho yönetiminde Fenerbahçe ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı. Lugano - Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler sahadan 4-3 galip ayrılarak tur kapısını araladı.
Galibiyeti getiren golleri 45+1' (P), 46', 67. dakikada Edin Dzeko (3) ve 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.
Lugano'nun gollerini 4. dakikada El Wafi, 64. dakikada Bislimi ve 90+4. dakikada Valenzuela attı.
Bu sonucun ardından Jose Mourinho, Fenerbahçe başında çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrılmış oldu.
Rövanş karşılaşması 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 271. mücadelesine çıktı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108 galibiyet, 55 beraberlik ve 108 mağlubiyet yaşadı.