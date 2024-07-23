Spor

Dzeko'dan hat-trick şov: Fenerbahçe 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano'yu dört golle geçti |ÖZET

23:25 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 23:27 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano'yu 4-3 mağlup ederek tur kapısını araladı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1' (P), 46', 67. dakikada Edin Dzeko (3) ve 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Lugano'nun gollerini 4. dakikada El Wafi, 64. dakikada Bislimi ve 90+4. dakikada Valenzuela attı. Mourinho yönetiminde Fenerbahçe ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı. Lugano - Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi.

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Sarı-lacivertliler sahadan 4-3 galip ayrılarak tur kapısını araladı.

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Galibiyeti getiren golleri 45+1' (P), 46', 67. dakikada Edin Dzeko (3) ve 73. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

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Lugano'nun gollerini 4. dakikada El Wafi, 64. dakikada Bislimi ve 90+4. dakikada Valenzuela attı.

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Bu sonucun ardından Jose Mourinho, Fenerbahçe başında çıktığı ilk resmi maçtan galibiyetle ayrılmış oldu.

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Rövanş karşılaşması 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 271. mücadelesine çıktı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108 galibiyet, 55 beraberlik ve 108 mağlubiyet yaşadı.

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LUGANO - FENERBAHÇE MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

#Fenerbahçe
#Lugano
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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