Melo’dan derbi öncesi olay paylaşım: ‘Zırhını giydin mi?’

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Dev derbi öncesinde eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı eski yıldız, Galatasaray forması giydi ve paylaşımında, "Bugün savaş var. Zırhını giydin mi?" ifadelerini yazdı. Galatasaraylı taraftarlar, Felipe Melo'nun bu paylaşımına büyük ilgi gösterdi.
Felipe Melo kimdir?
Felipe Melo, Brezilyalı eski bir profesyonel futbolcudur. Tam adı Felipe Melo de Carvalho olan oyuncu, 26 Haziran 1983’te Volta Redonda, Brezilya’da doğmuştur ve şu anda 41 yaşındadır. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Melo, sert oyun tarzı, mücadeleci yapısı ve liderlik özellikleriyle tanınmıştır. Kariyeri boyunca hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda önemli başarılar elde etmiştir.
Futbol hayatına Brezilya’da Flamengo’da başlayan Melo, ardından Cruzeiro ve Grêmio gibi takımlarda oynadı. Avrupa kariyerine 2005’te İspanya’nın Mallorca takımında adım attı. Daha sonra Racing Santander ve Almería gibi kulüplerde forma giydikten sonra 2008’de İtalya’nın Fiorentina takımına transfer oldu. Ardından Juventus’a geçti ve burada dikkat çekici bir performans sergiledi.
Felipe Melo’nun kariyerinin en parlak dönemlerinden biri Galatasaray ile yaşandı. 2011’de Juventus’tan kiralık olarak Galatasaray’a katılan Melo, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. 2011-2012 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna katkıda bulundu ve sonraki sezon bonservisiyle takıma dahil oldu.
Galatasaray’da toplamda 3 Süper Lig şampiyonluğu (2011-12, 2012-13, 2014-15), 2 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa kazandı. Sert karakteri ve sahada rakiplerine karşı sergilediği tavırlarla “Pitbull” lakabını aldı.
Galatasaray’dan sonra Inter’de bir sezon geçiren Melo, 2017’de Palmeiras’a dönerek Brezilya’da futbol oynamaya devam etti. Palmeiras ile 2018’de Brezilya Serie A şampiyonluğu yaşadı. Son olarak Fluminense forması giydi ve 2023’te profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı. Brezilya Milli Takımı’nda da 22 maçta oynayıp 2 gol atan Melo, 2009 Confederations Cup zaferinde yer aldı.