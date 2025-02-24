Melo’dan derbi öncesi olay paylaşım: ‘Zırhını giydin mi?’

Felipe Melo kimdir?

Felipe Melo, Brezilyalı eski bir profesyonel futbolcudur. Tam adı Felipe Melo de Carvalho olan oyuncu, 26 Haziran 1983’te Volta Redonda, Brezilya’da doğmuştur ve şu anda 41 yaşındadır. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Melo, sert oyun tarzı, mücadeleci yapısı ve liderlik özellikleriyle tanınmıştır. Kariyeri boyunca hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda önemli başarılar elde etmiştir.



