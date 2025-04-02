Okan Buruk faturayı 2 yıldız oyuncuya kesti: Fenerbahçe maçında sahada olmayacaklar

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, derbide 2 oyuncuyu kulübeye çekecek
Galatasaray, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi eleyerek bir üst tura çıkmanın planlarını yapıyor.
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sahada tedirgin oynayan ve risk almaktan kaçınan iki oyuncusunu Fenerbahçe maçında kulübede oturtması bekleniyor
Skorer'in haberine göre; ligin ilk yarısındaki performansları ile dikkat çeken ama ikinci yarıda büyük düşüş yaşayan Gabriel Sara ve Yunus Akgün’e teşhis konuldu.
Her iki futbolcunun sakatlık sonrası saha içinde tedirginlik yaşadığı ve bu durumun performanslarına olumsuz yansıdığı belirtildi.
. Galatasaray’ın Başakşehir ile yaptığı kupa maçında oyuna sonradan giren ve diz iç yan bağlarından sakatlanan Sara, ligde ve Avrupa’da 3 maçta takımını yalnız bırakmıştı.
Yunus Akgün ise Avrupa Ligi’nde grup aşamasındaki Ajax deplasmanında sakatlanırken ligde 3 maç kaçırdı.
Her iki oyuncunun yaşadığı tedirginliğin etkisiyle risk almadığı bildirildi. Teknik Direktör Okan Buruk’un bu nedenle bugünkü Fenerbahçe maçında iki oyuncuyu da kulübede oturtması bekleniyor
Sara’nın yerine Lemina’nın görev alacağı, Yunus’un da yine yedek soyunacağı belirtildi. Buruk, Mertens’i de ilk 11’de görevlendirecek.