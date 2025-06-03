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Okan Buruk Osimhen için yüzde verdi: Galatasaraylıları umutlandırdı

Okan Buruk Osimhen için yüzde verdi: Galatasaraylıları umutlandırdı

22:383/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı televizyon programında gelecek sezona dair önemli mesajlar verdi. Transfer konusunda çalışmaların sürdüğünü dile getiren Buruk, Victor Osimhen'in takımda kalma yüzdesini açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı BeIN Sports programında transfere dair önemli mesajlar verdi.

Transferden yetkili yöneticilerin çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Buruk, yıldız isim Victor Osimhen'in sarı-kırmızılılardaki geleceği hakkında da konuştu.

'Transfer bazen zor oluyor'

"Transferde işimiz zor. En çok istediğinizi bazen alamıyorsunuz, gelmek istemiyor. Tam istediğimiz oyuncuları buraya getirmekte zorlanıyoruz, bu bazen zor oluyor. Transfer bazen zor oluyor."

'Karar vermek zorundayız'

"Cuesta ile ilgili bir karar vermek zorundayız. Önümüzdeki yılla ilgili. Transfer yapacaksak karar vermek zorundayız. Metehan önemli de bir karakter takım için."


'İlla satacağız diye bir şeyimiz yok'

"Barış Alper'le devre arasında ciddi şekilde ilgilenenler oldu. Onun kalmasını istedik. O da sağ olsun, hiç uzatmadı. Menajeri ile birlikte 'Biz Galatasaray oyuncusuyuz' dediler. Barış'a teklif gelirse kulüp karar verecektir ama 'Biz Barış'ı satmak istiyoruz' diye bir şeyimiz yok. İlla satacağız diye bir şeyimiz yok."

'%51 kalır olarak görüyorum'

"Osimhen önemli... Pozitif olması burayı çok sevmesi. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. %51 kalır olarak görüyorum."


#Okan Buruk
#Victor Osimhen
#Transfer
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