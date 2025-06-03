Okan Buruk Osimhen için yüzde verdi: Galatasaraylıları umutlandırdı

'İlla satacağız diye bir şeyimiz yok'

"Barış Alper'le devre arasında ciddi şekilde ilgilenenler oldu. Onun kalmasını istedik. O da sağ olsun, hiç uzatmadı. Menajeri ile birlikte 'Biz Galatasaray oyuncusuyuz' dediler. Barış'a teklif gelirse kulüp karar verecektir ama 'Biz Barış'ı satmak istiyoruz' diye bir şeyimiz yok. İlla satacağız diye bir şeyimiz yok."