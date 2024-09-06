|
Spor

Osimhen'in sözleşmesi ile ilgili flaş iddia! Maaşı...

09:27 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 10:26 - 6/09/2024 Cuma
Diğer

İtalyan basınından, Galatasaray'ın ses getiren transferi Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sözleşmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

1/ 9

Galatasaray, Victor Osimhen transferiyle uluslararası çapta ses getirmişti.






2/ 9

İtalyanlar, yıldız golcünün maaşına dair iddia ortaya attı.








3/ 9

NTV Spor'un Corriere dello Sport'tan aktardığı habere göre sarı-kırmızılıların Osimhen'in maaşının tamamını (11 milyon euro) karşılayacağı öne sürüldü.






4/ 9

Galatasaray KAP açıklamasında ise "Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net.






5/ 9

6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer vermişti.






6/ 9

Öte yandan gazete, Osimhen'in Napoli ile yaptığı yeni sözleşmenin detaylarına da değindi.


7/ 9

Nijeryalı golcünün serbest kalma bedelinin ocak 2025'ten itibaren 130'dan 75 milyon Euro'ya düşeceği ve söz konusu maddenin İtalyan ekipleri hariç dünyadaki tüm kulüpler için geçerli olacağı aktarıldı.




8/ 9

Osimhen'in sözleşmesinin şimdilik 2026'da sona ereceği ancak oyuncunun gelecek yaza kadar satılmaması halinde Napoli'nin kontratı tek taraflı olarak 2027'ye kadar yenileyebileceği belirtildi.

9/ 9

2023-24 sezonunda Napoli ile 32 maça çıkan 25 yaşındaki forvet, 17 gol ve 4 asistlik skor katkısı vermişti.



#Victor Osimhen
#Galatasaray
#Napoli
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son dakika... Dilan Polat'ın ardından bir karar daha... Engin Polat tahliye mi oldu?