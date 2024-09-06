Osimhen'in sözleşmesi ile ilgili flaş iddia! Maaşı...

İtalyan basınından, Galatasaray'ın ses getiren transferi Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sözleşmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Galatasaray, Victor Osimhen transferiyle uluslararası çapta ses getirmişti.
İtalyanlar, yıldız golcünün maaşına dair iddia ortaya attı.
NTV Spor'un Corriere dello Sport'tan aktardığı habere göre sarı-kırmızılıların Osimhen'in maaşının tamamını (11 milyon euro) karşılayacağı öne sürüldü.
Galatasaray KAP açıklamasında ise "Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net.
6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer vermişti.
Öte yandan gazete, Osimhen'in Napoli ile yaptığı yeni sözleşmenin detaylarına da değindi.
Nijeryalı golcünün serbest kalma bedelinin ocak 2025'ten itibaren 130'dan 75 milyon Euro'ya düşeceği ve söz konusu maddenin İtalyan ekipleri hariç dünyadaki tüm kulüpler için geçerli olacağı aktarıldı.
Osimhen'in sözleşmesinin şimdilik 2026'da sona ereceği ancak oyuncunun gelecek yaza kadar satılmaması halinde Napoli'nin kontratı tek taraflı olarak 2027'ye kadar yenileyebileceği belirtildi.
2023-24 sezonunda Napoli ile 32 maça çıkan 25 yaşındaki forvet, 17 gol ve 4 asistlik skor katkısı vermişti.