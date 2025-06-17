PFDK'nın Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı: 'Mourinho'dan acısını çıkarırız'

Gazeteci Tahir Kum, bugünkü köşe yazısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Whatsapp yazışmalarını aktardı. İddiaya göre bazı mesajlar 'Yok artık' dedirtti.
Gazeteci Tahir Kum, bugünkü köşe yazısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Whatsapp yazışmalarını aktardı. İddiaya göre bazı mesajlar 'Yok artık' dedirtti.
Gazeteci Tahir Kum'un haberine göre; bu yazışmalarda bazı takım ve teknik direktörler hakkında skandal ifadeler kullanıldı.
Tahir Kum'un iddialarına göre yazışmalar şu şekilde:
"Mourinho’ya fazla müsamaha gösteriliyor. Seneye acısını çıkarırız böyle devam ederse."
"1905’i görünce bir anda “Yapı”ya dönüşüyor insan ister istemez."
"Başkanım benim aracın kilometre sayacı 1905’te takıldı, ilerlemiyor."
Tahir Kum'un konu hakkındaki ekstra bilgileri de şu şekilde:
"Futbolda adaleti sağlamakla görevli kurul üyelerinin attığı mesajlar 'yok artık' dedirtti."
"Ortalık yangın yeri olur mu bilemem ama birileri için durum vahim. Öyle ki; Fenerbahçe’de haftalardır sönmek bilmeyen seçim ateşini dindirecek, belki de TFF de birilerini koltuktan edecek bir durum."
"Bu ateş bana göre transferi de bitirdiğimiz sezonun şampiyonluğunu da gölgeler… Peki futbolda gündemi değiştirecek bu olay nedir?"
"Olay; “futbolun bağımsız mahkemesi” Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) geçtiğimiz sezona ait başkanı ve üyelerinin bazı kulüp başkanı ve teknik adamlarla ilgili kurum içi yorum ve yazışmaları…"
"Bağımsız ve tarafsız olması gereken kurulun bazı isimlerinin bu telefon yazışmalarında amigoluk seviyesindeki ifadeleri… Kulüp başkanı ve teknik direktörüyle alay etmeleri…"
"Fener ağlama” denmesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoların burada paylaşılması gibi durumlar sezon içi WhatsApp yazışmalarında geçmiş midir?"
"Duyduğum; bunların ekran görüntüleri birlerinin elindeymiş. Hatta ve hatta bunlar Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç’un da elinde varmış."
"PFDK’nın WhatsApp grubundaki ifadeler, “özel yazışma” olarak adlandırılamaz. Ülke futbolunu geliştirmek için görev alanların elbette gönlünde bir kulüp olabilir. Burada hiçbir problem yok. Ancak bu görevi yaparken duygularını işin içine katmış olabilecekleri, söz konusu ifadelerden çok net biçimde anlaşılabiliyor."