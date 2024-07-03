Piyasa değeri 85 milyon euro! Fenerbahçe’ye Premier Lig’den dev transfer

Yeni sezonda golcü arayışları süren Fenerbahçe’de aranan kan bulundu. En Nesyri ve El Kaabi gibi isimleri gündemine alan sarı-lacivertliler İngiliz devi Liverpool’un yıldızına talip oldu. Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda yıldız futbolcuya kiralama teklif edilecek. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'de forvet transferinde son günlerde En-Nesyri ve El Kaabi isimleri gündemi meşgul ederken yönetimin çok büyük bir bombayı patlatmanın peşinde olduğu ortaya çıktı.
Dış basında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Mourinho’nun çok istediği 70 milyon Euro'luk yıldızı kiralamak için kolları sıvadı.
Portekizli menajer, Liverpool'un golcüsü Darwin Nunez'i kadrosunda görmeyi çok isterken Sarı-Lacivertli yönetim, dev transfer operasyonu için harekete geçti.
Bu sezon Liverpool formasıyla 54 maça çıkan futbolcu 18 gol 13 asist kaydetti.
Darvin Nunez kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
24 Haziran 1999'da Uruguay'ın Artigas şehrinde doğan Núñez, genç yaşında büyük bir potansiyel göstererek dünya futbol sahnesine hızlı bir giriş yaptı.
Darwin Núñez, futbol kariyerine Uruguay'ın önde gelen kulüplerinden Peñarol'un altyapısında başladı. Genç yaşlarda gösterdiği yetenekler, onu kısa sürede dikkat çeken bir oyuncu haline getirdi.
Núñez'in yetenekleri, kısa sürede Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekti. 2019 yılında İspanya'nın Segunda División takımlarından Almería'ya transfer olan Núñez, Avrupa futbol sahnesine adım attı.
2020 yılında, Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'ya transfer olan Darwin Núñez, kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı.
Benfica'ya 24 milyon Euro'luk bir transfer bedeliyle katılan Núñez, Portekiz liginde büyük bir çıkış yaparak adından sıkça söz ettirdi.
2022 yılında, İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Liverpool'a transfer olan Darwin Núñez, büyük bir adım atarak Avrupa'nın en zorlu liglerinden birinde kendini kanıtlama fırsatı buldu.
Liverpool, Núñez için Benfica'ya yaklaşık 75 milyon Euro transfer bedeli ödedi ve bu transfer, kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri oldu.