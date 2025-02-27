Real Madrid İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı. Karşılaşmayı Real Madrid Endrick’in 19. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Milli yıldız Arda Güler bu maçta ilk 11’de yer aldı. Rövanş maçı ise 1 Nisan'da Madrid'de oynanacak. Real Sociedad - Real Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /4 Kral Kupası Yarı Final mücadelesinde Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlı ekip, Endrick'in 19. dakikada kaydettiği golle öne geçti. Soyunma odasına da 1-0'lık Real Madrid üstünlüğüyle gidildi.



2 /4 Mücadelenin ikinci yarısında fileler havalanmazken üstünlüğünü koruyan Real Madrid, Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler mücadelede 84 dakika forma giydi.



3 /4 REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ Real Sociedad - Real Madrid maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

