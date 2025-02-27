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Real Madrid final kapısını tek golle araladı | ÖZET

Real Madrid final kapısını tek golle araladı | ÖZET

09:4327/02/2025, Thursday
G: 27/02/2025, Thursday
Yeni Şafak
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Real Madrid İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı. Karşılaşmayı Real Madrid Endrick’in 19. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Milli yıldız Arda Güler bu maçta ilk 11’de yer aldı. Rövanş maçı ise 1 Nisan'da Madrid'de oynanacak. Real Sociedad - Real Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Kral Kupası Yarı Final mücadelesinde Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlı ekip, Endrick'in 19. dakikada kaydettiği golle öne geçti. Soyunma odasına da 1-0'lık Real Madrid üstünlüğüyle gidildi.


Mücadelenin ikinci yarısında fileler havalanmazken üstünlüğünü koruyan Real Madrid, Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler mücadelede 84 dakika forma giydi.


REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Real Sociedad - Real Madrid maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


REAL MADRİD - REAL SOCİEDAD RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid rövanş maçında evinde Real Sociedad’ı ağırlayacak. Karşılaşma 1 Nisan'da Madrid'de oynanacak.


#Real Sociedad
#Real Madrid
#İspanya Kral Kupası

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