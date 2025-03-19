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Rekor bonservis bedeliyle transfer olmuştu: Takımdan gönderiliyor

Rekor bonservis bedeliyle transfer olmuştu: Takımdan gönderiliyor

15:4319/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bayern Münih geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan 30 milyon euro bedelle transfer ettiği Sacha Boey hakkında kararını verdi. Sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı gösteremeyen 24 yaşındaki yıldız takımdan ayrılacak. Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon Euro karşılığında transfer olan Sacha Boey ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BILD'in haberine göre; Fransız yıldız takımdan ayrılabilir. Haberde, Bavyera ekibinin Boey için gelecek teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.


Ancak Bayern Münih'in olası bir Sacha Boey ayrılığına karşın bir transfer yapmayacağı vurgulandı.


BU SEZONKİ PERFORMANSI


Bu sezon Alman deviyle toplamda 12 maça çıkan Sacha Boey, bu müsabakalarda 1 asist yapmayı başardı.


#Sacha Boey
#Bayern Münih
#Galatasaray

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