Rıdvan Dilmen'den dikkat çekici Osimhen iddiası: 'Umarım yanılırım'

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Osimhen hakkında konuştu.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.
Mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.
Karşılaşmaya Osimhen'in attığı röveşata golü damga vurdu.
Mücadele sonrasında futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor kanalında Osimhen hakkında konuştu.
Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
"Sokak kedisi ne yapar? Rızkını sokakta arar. Osimhen de öyle."
"Ben ev kediliğinden bir çıkayım dedi Icardi, yoksa bu iş sakat dedi."
"Okan Buruk da diyor ki, 'Telaş etmeyin, birlikte de oynatırım ben sizi' diyor."
"Osimhen daha genç olduğu için ben önümüzdeki sene kalma ihtimalini çok düşük görüyorum."
"Umarım yanılırım."