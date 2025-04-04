Romulo’dan galibiyet sonrası transfer açıklaması





FEYENOORD DEVREDE

Voetbal International'de yer alan habere göre, Hollanda ekibi Feyenoord, daha önce de ilgilendiği Romulo'yu takip etmeye devam ediyor. Feyenoord'un teknik heyet sorumlusu Mark Ruijl, Türkiye'ye geldi ve İzmir'de Romulo'yu canlı olarak izledi.

Feyenoord'un Julian Carranza ve Ayase Ueda'nın yanına bir golcü takviyesi daha yapmak istediği ve en güçlü adayın Romulo olduğu yazıldı.























