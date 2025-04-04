Romulo’dan galibiyet sonrası transfer açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe deplasmanda Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maça hat-trick yaparak damga vuran golcü oyuncu Romulo, çarpıcı transfer açıklamasında bulundu. Detaylar haberimizde.
Göztepe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve Türkiye Kupası'ndan yarı finale yükseldi.
Göztepe'de tüm golleri atan Romulo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYETTİ"
Mücadeleyi değerlendiren Romulo, "Gerçekten bugün takıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Bizim için çok değerli bir galibiyetti. Final yolunda bir adım attık. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi önümüzde pazartesi oynayacağımız bir maç var. Hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." dedi.
"BU KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ"
Kupayı kazanmanın Avrupa'da da yollarının açılacağını belirten Brezilyalı, "Bu kupayı gerçekten kazanmak istiyoruz. Bizim için çok önemli. Avrupa yolunu açacak bizim için o yüzden bizim için çok önemli bir hedef." ifadelerini kullandı.
GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA
Geleceği ile ilgili de açıklama yapan Romulo, "Şu anda benim tüm dikkatim Göztepe'de, sezon bitince konuşuruz. Benim için hangisi daha iyi, kulüp için hangisi daha iyi konuşuruz. Şu anda tek düşüncem Göztepe'nin başarısı." sözlerini sarf etti.
STOILOV'DAN AÇIKLAMA
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş maçının ardından Romulo için şu sözleri kullandı:
"Romulo takımın bir parçası ve işi gol atmak. Biz aslında onu yaklaşık 1 yıl önce aldığımızda kendisi büyük bir efor sarf etti ve çalıştı. Büyük bir gelişim gösterdi. Takım için oynaması ve mücadele etmesi golleri getirdi. Çok büyük potansiyeli var. 1,5 ay sakatlık yaşadı. Sakatlıktan önce de transfer söylentileri aklını karıştırdı.
Oyuncularımızın aklının karışmaması gerekiyor. Bu dönemde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımdan önemli bir teklif aldık ama kulübümüz bu teklifi kabul etmedi. Kulüp olarak önemli hedeflerimiz var ve bu hedeflere onunla ulaşmak istiyoruz. Ondan sonra iyi bir teklif gelirse ne gerekiyorsa o yapılır. Şu anda hep beraber hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Benim işim genç oyuncuların gelişimini sağlamak ve kulübe getiriler sağlamak."
FEYENOORD DEVREDE
Voetbal International'de yer alan habere göre, Hollanda ekibi Feyenoord, daha önce de ilgilendiği Romulo'yu takip etmeye devam ediyor. Feyenoord'un teknik heyet sorumlusu Mark Ruijl, Türkiye'ye geldi ve İzmir'de Romulo'yu canlı olarak izledi.
Feyenoord'un Julian Carranza ve Ayase Ueda'nın yanına bir golcü takviyesi daha yapmak istediği ve en güçlü adayın Romulo olduğu yazıldı.