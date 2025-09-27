Sadettin Saran-Tedesco özel görüşmesinin detayları ortaya çıktı: 'Burası Fenerbahçe'

Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin detayları da ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de gözler teknik direktör Domenico Tedesco'ya çevrildi.
Sarı lacivertli takımda başkan Sadettin Saran, Tedesco ile özel bir görüşme yaptı.
Saran'ın futbolcularla görüşmeden önce teknik direktör Domenico Tedesco ile bir araya geldiği öğrenildi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Saran, Tedesco'ya şu ifadeleri kullandı:
"Senin arkandayız. Göreve yeni geldin. Sorunları da biliyoruz ve anlıyoruz. Zamana ihtiyacın var ama burası Fenerbahçe."
"Her şeye tahammül edilir ama kazanamamaya asla. Kazanmak zorundayız."
Tedesco'nun başkan Saran'ın söylediklerinden memnun kaldığı ve kendisine, "Bazı şanssızlıklar yaşadık ama Antalyaspor maçını kazanarak taraftarımızın yüzünü güldüreceğiz" cevabını verdiği iddia edildi.