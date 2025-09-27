Sadettin Saran-Tedesco özel görüşmesinin detayları ortaya çıktı: 'Burası Fenerbahçe'

Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin detayları da ortaya çıktı.

1 /7 Fenerbahçe'de gözler teknik direktör Domenico Tedesco'ya çevrildi.

2 /7 Sarı lacivertli takımda başkan Sadettin Saran, Tedesco ile özel bir görüşme yaptı.

3 /7 Saran'ın futbolcularla görüşmeden önce teknik direktör Domenico Tedesco ile bir araya geldiği öğrenildi.

4 /7 Fanatik'te yer alan habere göre; Saran, Tedesco'ya şu ifadeleri kullandı:

5 /7 "Senin arkandayız. Göreve yeni geldin. Sorunları da biliyoruz ve anlıyoruz. Zamana ihtiyacın var ama burası Fenerbahçe."

6 /7 "Her şeye tahammül edilir ama kazanamamaya asla. Kazanmak zorundayız."