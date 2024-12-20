Saint-Maximin'de sürpriz madde! Satın alma opsiyonu ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'in sözleşmesinde yer alan sürpriz bir madde ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadroya kattığı Allan Saint-Maximin'in sözleşmesinde ilginç bir detay olduğu öne sürülüyor.
Fransız futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla maçların yüzde 75'inde forma giyerse zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Sarı-lacivertliler, bu durumda yıldız futbolcunun 15 milyon Euro bonservis bedelini Al-Ahli'ye ödeyecek.
Tecrübeli kanat, bu sezon Kanarya'nın oynadığı 25 maçta 21 (yüzde 84) kez forma giyme başarısı gösterdi. Bu durum da sözleşmedeki maddenin gerçekleşme olasılığını günden güne yükseltiyor.
Sezon başında Fenerbahçe, Maximin'in kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
Açıklamada Saint Maximin'in maaşının Al-Ahli tarafından karşılanacağı belirtilip "Kiralama kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Euro, 4 eşit taksitle ödenecektir" denilmişti.
Tecrübeli kanat şu ana kadar sarı-lacivertli forma altında 21 maçta; 3 gol attı ve 4 asist yaptı.