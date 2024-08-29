Şampiyonlar Ligi yeni formatında kuralar çekildi: İşte eşleşmeler

Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi, bugün saat 19.00'da Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da yapıldı. Lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek. İşte Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri şu şekilde...
2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının belirleneceği kura çekimi Fransa'nın Monako kentinde gerçekleşti.
Kura çekimi öncesi Cristiano Ronaldo, UEFA Başkanı Ceferin tarafından Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan oyuncu ödülünü aldı.
Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde 36 takımla düzenlenecek.
Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24'üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak. Play-off'ta ise 9 ile 16'ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24'üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
36 takımın yer aldığı kurada takımların yer aldığı torbalar şu şekildeydi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk torbada yer alan takımların rakipleri ve fikstürü.
İkinci torbada yer alan takımların rakipleri ve fikstürü.
Üçüncü torbada yer alan takımların rakipleri ve fikstürü.
Dördüncü torbada yer alan takımların rakipleri ve fikstürü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Devler Ligi'nde birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.