Sergen kararını verdi: Derbide iki yıldıza kritik görev!

14:122/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü saat 20:00’de RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, stoper tandemini netleştirdi. Detaylar haberimizde.

Beşiktaş, hafta sonunda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürüyor.


Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, derbide forma vereceği stoperleri belirledi.


Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Sergen Yalçın, Kocaelispor maçında yenen gole rağmen Tiago Djalo-Emirhan Topçu ikilisinin performansından memnun kaldı.


Sergen Yalçın’ın Galatasaray derbisinde ve ilerleyen maçlarda stoperde bu iki isme görev vereceği aktarıldı.

 İki futbolcu, bu sezon ilk kez Kocaelispor maçıyla birlikte ilk 11'de oynamıştı.

Beşiktaş, Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Pas çalışması ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, derbinin hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.


#Sergen Yalçın
#derbi
#Beşiktaş
#Galatasaray
