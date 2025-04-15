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Sergen Yalçın’dan Yüksel Yıldırım yorumu

Sergen Yalçın’dan Yüksel Yıldırım yorumu

14:2515/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ünlü yorumcu Sergen Yalçın Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalçın, Yüksel Yıldırım’ın Ali Koç ve Fenerbahçe yorumunu eleştirdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçından önce yaptığı bir açıklamada "Türk futbolu bir yere varacaksa önce Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım. Açık ve net söylüyorum. Ali Koç şampiyon olmadan Türkiye'de huzur olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.


Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Yıldırım'ın bu sözlerini eleştirdi. Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Bu açıklamaya tabii ki katılmıyorum. Bir kulüp başkanının böyle bir açıklama yapmasını çok sağlıklı bulmuyorum.


Ne gerek var. Yüksel Yıldırım iyi bir başkan, Samsunspor'u da iyi yerlere getirdi. Gerçekten iyi işler de yapıyor ama büyük maçlardan önceki bu açıklamaları ona yakıştıramıyorum.

Samsunspor iyi bir camia, güzel bir kulüp, güzel bir takım yaratmışsın, iyi oynuyorlar, maddi sorunları yok. Bu açıklamalar bir şey kazandırmaz Yüksel Yıldırım'a.

Şampiyonluk büyük camiaları ilgilendiren bir konu. Onlar kendi aralarında bazen didişiyorlar, bazen birbirlerine sataşıyorlar. Bunlar sezon içerisinde olur.


Seviyeyi düşürmediğin sürece, saygı çerçevesinde kaldığını sürece bu karşılıklı atışmaların ben güzel olduğunu düşünüyorum... Bu tür açıklamalar yapması doğru değil. "


#Samsunspor
#Sergen Yalçın
#Yüksel Yıldıırm
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