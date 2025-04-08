Skandal olay: Süper Lig devi hükmen mağlup olabilirdi!

Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı Türkiye Kupası maçında kadroya dahil edilen Semih Kılıçsoy ile ilgili ceza açıklaması yapılmamış ve bu durum tartışmalara neden olmuştu. Bilindiği üzere PFDK'ya sevk edilen oyuncu, tedbirli olacağı için ceza açıklanana kadar hiçbir müsabakada forma giyemiyor.