Skandal olay: Süper Lig devi hükmen mağlup olabilirdi!

Türk futbolunda son zamanlarda yaşanan TFF, PFDK ve kulüpler arasındaki ceza gündemine dair çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Buna göre cezaların bilgilendirmesindeki aksaklık nedeniyle belki de büyük bir takım hükmen mağlubiyet cezası alacaktı.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan lig müsabakasının son bölümünde Semih Kılıçsoy kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Semih Kılıçsoy bu kırmızı kart sebebiyle iki maç ceza almıştı.
Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı Türkiye Kupası maçında kadroya dahil edilen Semih Kılıçsoy ile ilgili ceza açıklaması yapılmamış ve bu durum tartışmalara neden olmuştu. Bilindiği üzere PFDK'ya sevk edilen oyuncu, tedbirli olacağı için ceza açıklanana kadar hiçbir müsabakada forma giyemiyor.
Göztepe maçının son bölümünde oyuna dahil edilen Semih Kılıçsoy'un cezası maçtan sonra açıklandı. Milli futbolcuya 2 maç ceza verildiği duyuruldu.
Avukat Alpay Köse, Ajansspor'a yaptığı açıklamada bu durumun çok büyük bir hata olduğunu ifade etti. Köse, Göztepe'nin itiraz etmesi halinde maçın iptal edilebileceğini öne sürdü.
Göztepe, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş'ı 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi. Sarı Kırmızılıların maçı kazanmış ve turlamış olması belki de bu gündemin çok konuşulmamasını sağladı.
Avukat Alpay Köse, Ajansspor'a verdiği demeçte, Göztepe'nin maçı kaybetmesi halinde bu durumu TFF'ye şikayet edebileceğini ve karşılaşmanın Beşiktaş aleyhine hükmen mağlubiyetle sonuçlanabileceğini belirtti.