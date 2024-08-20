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Spor

Süper Lig’in yeni ekibi transferleriyle göz dolduruyor

12:04 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 12:04 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Süper Lig’in yeni ekibi ligin geride kalan iki haftasında oynadığı futbolla beğenileri topladı. Özellikle yeni transferlerin performansı dikkat çekti.

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Süper Lig'in ilk iki haftasında deplasmanda Antalyaspor ve Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile berabere kalıp 2 puanı hanesine yazdıran Göztepe'de yeni transferlerin performansı beğeni topladı.


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Özellikle Fenerbahçe karşılaşmasında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen pes etmeyen ve yoğun baskı sonucu 2 gol atarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda iç sahada ilk kez forma giyen Koray Günter, Djalma Silva, Isaac Solet, Dismas Miroshi, Malcom Bokele ve Juan Silva gelecek adına umut verdi.


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Daha önce Galatasaray ve Fatih Karagümrük formalarıyla Süper Lig'de boy gösteren tecrübeli stoper Koray Günter 68'inci dakikada Göztepe'yi Fenerbahçe karşısında umutlandıran golü kaydetti.


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Defansta da güven veren Koray başarılı bir 90 dakika çıkardı. Göz-Göz'ün son transferi Brezilyalı forvet Juan Silva ise ayağının tozuyla çıktığı ilk karşılaşmada asist yaptı.


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Maçtan birgün önce Sau Paulo takımından İzmir'e getirilen Juan, 90+6'ncı dakikada Romulo'ya asist yaptı.


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Yine sahada 90 dakika kalan sol stoper Miroshi de güçlü fiziği ve hamleleriyle savunmada etkili oldu.


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Sol bek Djalma ile orta saha Solet, Fenerbahçe müsabakasında diri bir görüntü sergilerken, oyuna sonradan giren stoper Bokele de tam not almayı başardı.


#Süper Lig
#Göztepe
#Gürsel Aksel
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