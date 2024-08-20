Süper Lig’in yeni ekibi transferleriyle göz dolduruyor

Özellikle Fenerbahçe karşılaşmasında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen pes etmeyen ve yoğun baskı sonucu 2 gol atarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda iç sahada ilk kez forma giyen Koray Günter, Djalma Silva, Isaac Solet, Dismas Miroshi, Malcom Bokele ve Juan Silva gelecek adına umut verdi.



