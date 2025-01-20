Trendyol Süper Lig 20. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor’u konuk ediyor. Papara Park’ta bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor - Sivasspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

1 /10 Trendyol Süper Li̇g'de 20. haftanın perdesi̇ Trabzon'da kapanacak. Sahasında Bodrum Futbol Kulübü'nü 1-0, ardından da Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor, Net Global Si̇vasspor karşısında üst üste 3. i̇ç saha maçından da gali̇bi̇yetle ayrılmak i̇sti̇yor.



2 /10 Trendyol Süper Li̇g'i̇n 19 haftalık i̇lk yarısında sahasında 9 karşılaşmaya çıkan Karadeni̇z temsi̇lci̇si̇, bu karşılaşmalarda 5 gali̇bi̇yet, 3 beraberli̇k ve bi̇r mağlubi̇yet aldı. Trabzonspor, sahasındaki tek yeni̇lgi̇yi̇ Fenerbahçe karşısında 3-2'li̇k sonuçla yaşamıştı.

3 /10 18 maçta 5 gali̇bi̇yet, 7 beraberli̇k, 6 mağlubi̇yet i̇le 22 puan toplayan bordo-mavi̇li̇ler, bu sezon henüz i̇ki̇ maç üst üste kazanamadı. Trabzonspor, en son üst üste gali̇bi̇yeti̇ geçen sezonun sonunda yaşamıştı.

4 /10 Li̇gi̇n son 3 maçında sahasında İstanbulspor'u 3-0, deplasmanda Rams Başakşehi̇r'i̇ 1-0, evi̇nde MKE Ankaragücü'nü 4-2'li̇k skorla geçen bordo-mavi̇li̇ler, 26 mayıs 2024'ten i̇ti̇baren üst üste kazanmaya hasret.

5 /10 Trabzonspor, Net Global Si̇vasspor'u yenmesi̇ hali̇nde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan 6 puanla ayrılmış olacak.



6 /10 Konuk eki̇p Net Global Si̇vasspor i̇se li̇gi̇n i̇lk yarisini 5 gali̇bi̇yet, 5 beraberli̇k ve 8 mağlubi̇yet sonucunda 20 puan toplayarak tamamladı.

7 /10 Tekni̇k Di̇rektör deği̇şi̇mi̇ne gi̇den kırmızı-beyazlılar, Bülent Uygun'un ardından göreve gelen Ömer Erdoğan i̇le henüz gali̇bi̇yet alamadı.

8 /10 Reeder Samsunspor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında çıktığı i̇ki̇ maçta Ömer Erdoğan'ın öğrenci̇leri̇ sahadan beraberli̇kle ayrıldı.



9 /10 Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Futbolseverler bu zorlu 90 dakikayı beIN SPORTS 1 ekranlarından taki̇p edebi̇lecekler.

