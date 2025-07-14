Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 FIVB Milletler Ligi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final turunda Japonya ile eşleşti. Peki, Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /5 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final turunda Japonya ile eşleşti.



2 /5 TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Filenin Sultanları, çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak.



3 /5 Türkiye-Japonya müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Polonya'da bulunan Atlas Arena'da oynanacak. Karşılaşma TRT yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.



4 /5 Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

