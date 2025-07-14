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Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 FIVB Milletler Ligi

Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 FIVB Milletler Ligi

12:0014/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final turunda Japonya ile eşleşti. Peki, Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final turunda Japonya ile eşleşti.


TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak.


Türkiye-Japonya müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Polonya'da bulunan Atlas Arena'da oynanacak. Karşılaşma TRT yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.


Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Diğer eşleşmeler şu şekilde:

İtalya-ABD

Polonya-Çin

Brezilya-Almanya


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