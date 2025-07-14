Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 FIVB Milletler Ligi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final turunda Japonya ile eşleşti. Peki, Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi çeyrek final turunda Japonya ile eşleşti.
TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları, çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak.
Türkiye-Japonya müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Polonya'da bulunan Atlas Arena'da oynanacak. Karşılaşma TRT yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.
Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Diğer eşleşmeler şu şekilde:
İtalya-ABD
Polonya-Çin
Brezilya-Almanya