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Ümit Davala Galatasaray'da beklediği ayrılığı duyurdu

Ümit Davala Galatasaray'da beklediği ayrılığı duyurdu

09:2327/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
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Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Ümit Davala, sarı-kırmızılı takımın transfer çalışmaları hakkında değerlendirmeler yaptı. Davala, takımdan ayrılacak ismi de açıkladı.

Ümit Davala'nın Galatasaray'ın gündemine ilişkin Asist Analiz'de yaptığı yorumlar şu şekilde:

"Nerede kupa varsa, Galatasaray ona taliptir. Kazanmaya alışkın bir hale geldi. En kritik noktalarda hep iyiye giden bir Galatasaray vardı. Ruhunda var."

"Avrupa'da hedef önce ilk 24, sonra ilk 16, sonra ilk 8... Biz 4. senede UEFA Kupası'nı kaldırdık. Bu sene 4. sene, artık Avrupa'da da bazı başarılar bekleniyor. Kadro mühendisliğini iyi yapmak lazım."

"Kerem Demirbay, bence sezon sonu kendisine bir takım bulacaktır. Gitmeyi düşünüyordur. Oynayacak bir takım arayacaktır."

"Günay Güvenç, bence gelecek sezon birinci kaleci olarak da düşünülür. Oynadığı maçlarda iyi kurtarışlar yaptı ve takımı tuttu. Tecrübeli bir kaleci. Tasarruf yaparak birinci kaleci olarak düşünülebilir."

"Romulo'yu alabilirsin ama söylenen 12-13 milyon eurolara değil. Daha düşük rakama olur ama o da soru işareti. Anadolu takımlarından büyük takımlara gelen futbolcular çok farklı olabilir. Bu paralara hiç gerekli bir transfer değil."

"Xhaka ve İlkay Gündoğan arasında yaşı daha fazla olmasına rağmen ilkay'dan yanayım. 1+1 yıllık sözleşme olabilir. 1-2 sene daha oynasın, bıraksın."

#Galatasaray
#Ümit Davala
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