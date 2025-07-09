Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: İmza için geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Victor Osimhen'i ikna etti. Napoli ile de pazarlıkların sonuna gelen sarı kırmızılılar, Osimhen'i İstanbul'a getiriyor.

1 /7 Galatasaray'da transfer çalışmaları son hız devam ediyor.

2 /7 Geride bıraktığımız sezon Napoli'den Osimhen'i kiralayan sarı kırmızılılar, golcü oyuncunun bonservisini almak istiyordu.

3 /7 Önce Osimhen'i ikna eden Galatasaray, şimdi de Napoli ile anlaşma sağladı.

4 /7 Gelen bilgilere göre Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

5 /7 Şu anda sadece ödemenin taksit planlaması konuşuluyor.

6 /7 Pazarlıklarda problem çıkmaması durumunda Osimnhen, İstanbul'a gelecek.