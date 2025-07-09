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Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: İmza için geliyor

Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: İmza için geliyor

Haber Merkezi
13:179/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Victor Osimhen'i ikna etti. Napoli ile de pazarlıkların sonuna gelen sarı kırmızılılar, Osimhen'i İstanbul'a getiriyor.

Galatasaray'da transfer çalışmaları son hız devam ediyor.

Geride bıraktığımız sezon Napoli'den Osimhen'i kiralayan sarı kırmızılılar, golcü oyuncunun bonservisini almak istiyordu.

Önce Osimhen'i ikna eden Galatasaray, şimdi de Napoli ile anlaşma sağladı.

Gelen bilgilere göre Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Şu anda sadece ödemenin taksit planlaması konuşuluyor.

Pazarlıklarda problem çıkmaması durumunda Osimnhen, İstanbul'a gelecek.

Ekol TV Muhabiri Erdem Açıkgöz'ün haberine göre; Osimhen’in, cumartesi günü İstanbul’da olması bekleniyor.

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