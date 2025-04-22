Victor Osimhen'in temsilcileri imzayı attı: Dünya devine transfer oldu

Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünde kritik rol oynayan ve kiralık forma giyen Victor Osimhen'in geleceği belli oldu. Nijeryalı yıldız oyuncunun temsilcilerinin Premier Lig deviyle sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. İşte Victor Osimhem'in yeni sezonda forma giyeceği takım...
Sezon başında Napoli'den kiralanan ve sergilediği performansla Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünde kritik rol oynayan Victor Osimhen için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Nijeryalı yıldız oyuncunun gelecek sezon Premier Lig devinde forma giyeceği imzaların atıldığı aktarıldı.
İtalya basınından Tuttosport'un haberine göre; Manchester United, Victor Osimhen'in temsilcileriyle kişisel şartlar konusunda anlaşma sağladı.
Kırmızı-şeytanların Napoli kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü tarafların kısa süre içerisinde anlaşma sağlayacağı belirtildi. Konuşulan rakam 60 milyon euro.
Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olan yıldız oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 34 maça çıkarken 29 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi.