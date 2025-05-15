Xabi Alonso’dan Arda Güler için yönetimden özel istek

Real Madrid’in başına geçmek için gün sayan Xabi Alonso yönetiminden Arda Güler için özel istekte bulundu.
Gelecek sezon Real Madrid'in başına geçmesi beklenen Xabi Alonso'nun, son haftalarda sıkça forma bulan Arda Güler hakkında aldığı kararı duyurdular.
El Chiringuito'nun haberine göre; Alonso, Arda Güler’in takımda kalmasını yöneticilerden özellikle istemiş durumda.
AYRILIĞIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ
Haberde ayrıca, milli yıldızımızın bir dönem kiralık olarak takımdan ayrılmayı bile düşündüğü ancak bundan vazgeçtiği aktarıldı.
Arda'nın kaderinin, genç futbolcular ile yıldızı barışık olan başarılı çalıştırıcı ile tamamen değişeceği kaydedildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
2024/25 sezonunda Real Madrid forması ile tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Arda Güler, 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.